Alg, bene stati generali dei media

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - "Ben vengano gli Stati Generali dell'informazione a marzo. Da anni l'Associazione Lombarda dei Giornalisti chiede che il confronto sul futuro dell'editoria e dell'informazione si apra per individuare le giuste strade da percorrere, insieme, per far fronte alle carenze e alle distorsioni di un settore ormai piegato dagli effetti devastanti dalla sua peggiore crisi". Lo afferma il presidente del sindacato lombardo dei giornalisti, Paolo Perucchini, in risposta all'annuncio del sottosegretario dell'Editoria, Vito Crimi, intervenuto sul tema a margine della lezione tenuta ai ragazzi della Bergamonews Academy 3, organizzata dal quotidiano online Bergamonews.

"Da anni chiediamo un intervento di sistema concordato tra governo, editori e sindacato dei giornalisti - ha aggiunto - una legge speciale dell'editoria in grado di rilanciare il mondo dell'informazione: ma sia chiaro che, in questo contesto di innovazione, il principio fondamentale deve restare la centralità del ruolo del giornalista".