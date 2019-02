A Milano apre lo 'Spazio Campania'

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Nel centro di Milano arriva lo Spazio Campania con l'obiettivo di promuovere le eccellenze della Regione, dal sistema produttivo, alle bellezze artistiche, in quella che è considerata la città più europea d'Italia. Lo spazio, che si trova in piazza Fontana, è stato inaugurato quasi in concomitanza con l'apertura della Bit, la fiera dedicata al turismo che si terrà da domenica a Milano. "Saremo presenti a Milano in modo stabile per intercettare i flussi di operatori economici da tutto il mondo - ha detto il presidente Unioncamere Campania, Andrea Prete, che ha promosso l'iniziativa con Regione Campania -. Qui portiamo le eccellenze campane nel cuore d'Europa". Nello Spazio Campania la Regione avrà una programmazione di eventi e in occasione delle fiere ci saranno degli speciali 'fuori salone'.

All'inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il governatore lombardo Attilio Fontana.