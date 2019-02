Turismo: ricerca isola deserta Maldive

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Fra le tendenze turistiche nel mondo un fenomeno si sta facendo strada in particolare alle Maldive, una delle principali mete degli italiani: la richiesta di isole deserte, cioè di lingue di sabbia con la classica palma in mezzo dove trascorrere vacanze esclusive e molto economiche.

Il Ministero del Turismo maldiviano - si legge in un comunicato - ha rilevato nel 2018 un incremento di turisti del 10,5% rispetto al 2017 e una forte crescita di flussi verso le guesthouse, cioè le piccole strutture gestite dalla popolazione locale, su isole abitate dai maldiviani. E appunto un sempre maggiore interesse per una vacanza solitaria cosa difficile in sé ma che è possibile nell'arcipelago del Paese tropicale nell'Oceano Indiano composto da 26 atolli ad anello formati da più di 1000 isole coralline."Un'esigenza espressa soprattutto dagli italiani", spiega Waheed Mohamed presidente di North Maldives, associazione maldiviana (www.northmaldives.com) che sta sviluppando proprio le vacanze sulle isole deserte.