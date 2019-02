Treno metrò si blocca a fermata Duomo

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Un treno della linea 3 della metropolitana di Milano si è bloccato stamani, a causa di un guasto, alla fermata Duomo, e non è più ripartito. La linea è stata interrotta in entrambe le direzioni fra le stazioni di Porta Romana e Centrale, sul cui tratto, come ha fatto sapere Atm, l'Azienda Trasporti, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.

Il convoglio è arrivato alla stazione Duomo attorno alle 8.50 e quindi ancora in un orario di punta e lì si è bloccato per un guasto tecnico: in sostanza, come spiegato da Atm, al momento di ripartire i freni non si sono sbloccati. E' stato un altro convoglio a trainare il treno fermo e, seppur con rallentamenti, la circolazione è ripresa dopo circa mezz'ora.