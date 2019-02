Sala, fondi Ue solo per riaprire Navigli

(ANSA) - BRUXELLES, 7 FEB - "Esco da qua con un ottimo livello di ottimismo, sapendo però che" per la riapertura dei Navigli "bisogna puntare sui fondi 2021-2027". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo l'incontro a Bruxelles con la commissaria Ue ai trasporti Violeta Bulc. "Abbiamo capito che la via per ottenere fondi" per il periodo 2021-2027, ha spiegato Sala, "è quello di garantire una riapertura integrale" dei Navigli, "perché deve diventare un progetto di mobilità.

L'apertura parziale garantisce sì di essere un progetto che aumenta la sostenibilità, che aiuta a modificare il traffico a Milano - ha aggiunto Sala - ma non garantisce che, sia su persone sia su merci, anche la mobilità stessa portata dai Navigli cambi. A questo punto - ha concluso - proveremo a puntare direttamente a una riapertura integrale".