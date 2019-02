Rifiuta di abortire,fidanzato la investe

(ANSA) PAVIA, 7 FEB - Gli agenti della Questura di Pavia hanno arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, regolarmente residente in Italia, accusato dei reati di tentato omicidio e tentata interruzione di gravidanza.

Nel pomeriggio di ieri l'uomo ha investito in auto la sua fidanzata, 23 anni, sua connazionale. Il 30enne voleva che la giovane abortisse. La giovane è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo: i medici l'hanno giudicata guaribile in 30 giorni e hanno escluso complicazioni per i due gemelli che la ragazza porta in grembo. Inizialmente sembrava si trattasse di un incidente come tanti altri. Poi però è stata la stessa marocchina a raccontare che era stato il suo compagno ad investirla, perché lei si era rifiutata di abortire.