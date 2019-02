Franzini, Università Statale avrà 3 poli

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Un'università che avrà uno sviluppo tripolare con una sede nel centro di Milano, una in un nuovo distretto dell'innovazione, Mind, senza dimenticare "un luogo storico" come Città Studi. E' il futuro dell'Università degli Studi di Milano delineato dal suo rettore, Elio Franzini, nella relazione che ha inaugurato l'anno accademico 2018/2019. Avanti quindi con il trasferimento delle facoltà scientifiche dell'università nel polo innovativo Mind, nell'area che ha ospitato Expo, ma anche con il rilancio di Città Studi, che sarà preservata anche dopo il trasferimento delle facoltà. "Abbiamo sedi storiche da restaurare, un polo scientifico da costruire nell'area che ha ospitato Expo - ha detto Franzini -, ma abbiamo anche da preservare e rilanciare l'area di Città Studi in cui nel 1924 siamo nati e che deve presentare un volto rinnovato e nuove missioni ancora". Quindi l'attenzione da qui al 2024, quando ci saranno questi tre poli, è anche nella "ricerca di fondi necessari a mantenerli".