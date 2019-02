Calzature: 9,6 mld, record di export

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Le calzature Made in Italy registrano nell'anno appena trascorso il record assoluto per il valore dell'export che è salito a 9,6 miliardi di euro. Rallenta per contro la produzione Made in Italy (-2,6%, quasi 5 milioni in meno a confronto con il 2017), e anche i quantitativi dell'export (-2,3%). L' andamento divergente tra quantità e valori, se da un lato conferma l'eccellenza riconosciuta dai buyer esteri alla produzione italiana nell'alto di gamma, dall'altro ribadisce il ruolo ormai determinante svolto dai grandi brand internazionali del lusso. Questi i dati principali del settore secondo le elaborazioni condotte dal Centro Studi di Confindustria Moda e diffusi oggi da Assocalzaturifici alla vigilia della 87/a edizione di Micam, la rassegna internazionale delle calzature in programma da domenica 10 al 12 febbraio alla Fiera di Milano.