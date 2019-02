Scaroni: "Più facile il nuovo stadio"

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Paolo Scaroni considera "più facile" costruire "un nuovo stadio" a Milano anziché "ristrutturare San Siro", per avere un impianto moderno ed efficiente, condiviso da Inter e Milan. "Le due società - spiega il presidente del club rossonero, durante la presentazione di una partnership - non hanno presentato un progetto al Comune di Milano, ma una progettualità su cosa ci attendiamo: non ci sarà solo lo stadio, parliamo anche di metrature compatibili con il Pgt. Prendiamo in considerazione sia la ristrutturazione di San Siro che l'abbattimento, entrambe le opzioni hanno pregi e difetti. Forse è più facile costruire un nuovo stadio che ristrutturare San Siro. Mi arrogo l'inversione a U del Milan, dalla decisione di andare da soli al progetto condiviso con l'Inter. Sono convinto che avremo il migliore stadio del mondo".