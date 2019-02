Molesta ragazzina su bus,bloccato 70enne

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 6 FEB - Un pregiudicato 70enne è stato denunciato dai carabinieri per aver molestato sessualmente una ragazzina di 15 anni sull'autobus, a Busto Arsizio (Varese). Secondo la denuncia della minorenne, l'uomo l'ha avvicinata qualche giorno fa e, dopo essersi seduto accanto a lei, le ha messo le mani sulle gambe tentando di palpeggiarla.

I carabinieri di Busto Arsizio lo hanno individuato e denunciato per violenza sessuale su minore, dopo aver inviato alcuni giovani militari tra gli studenti, per alcuni giorni, su bus della stessa linea. Il 70 enne è stato fermato ieri mentre stava avvicinando un gruppetto di studentesse. Proseguono le indagini per risalire ad eventuali altre vittime di molestie.