Match fixing: Integrity Tour dall'Inter

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - L'Integrity Tour 2019 - che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport - oggi ha fatto tappa ad Appiano Gentile, sede dell'Inter. "Noi che siamo gli attori principali del calcio dobbiamo essere irreprensibili nel non accettare alcun contatto con chi prova a combinare gli incontri - ha spiegato il portiere nerazzurro, Daniele Padelli - Abbiamo la responsabilità di preservare i valori di lealtà, correttezza e sportività che debbono sempre essere alla base del gioco del calcio. Noi per primi non possiamo tradire la fiducia di milioni di tifosi e spettatori". L'obiettivo del tour, che tocca le principali piazze italiane, è il contrasto al match fixing, per combattere le frodi sportive ed educare tutti gli atleti dai più giovani ai più esperti.