Case occupate, 9 a giudizio immediato

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Devono andare a processo con rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare, i nove antagonisti arrestati, lo scorso 13 dicembre, per associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale per una presunta gestione illecita di case popolari, a Milano. Lo ha deciso il gip di Milano, accogliendo la richiesta del pm Piero Basilone che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri.

Il giudice ha fissato l'inizio del processo per il 2 aprile e gli imputati, difesi da Eugenio Losco e Mauro Straini, potranno decidere se scegliere riti alternativi o andare a dibattimento ordinario. La presunta associazione per delinquere che non agiva per fini di lucro, secondo l'accusa, avrebbe avuto "uno scopo comune: una propagandata 'giustizia sociale' a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa, parallela e contrapposta a quella offerta dalle Istituzioni".