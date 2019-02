Basket: ricorso Milano per ko a tavolino

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - L'Ax Milano ha depositato il ricorso formale contro la sconfitta a tavolino inflitta ieri dal giudice sportivo sulla gara di lunedì sera con la OriOra Pistoia per avere schierato lo squalificato James Nunnally. Il club milanese, a quando si apprende, contesterebbe alcune anomalie procedurali e di merito nella decisione. In primis, il ricorso presentato da Pistoia viene considerato "inammissibile" nella sentenza perché arriva la mattina successiva alla gara (quindi ben oltre il tempo limite previsto nel regolamento, 30 minuti dalla sirena) ma viene di fatto accolto dal giudice sportivo. In secondo luogo, mancherebbe la notifica della squalifica al giocatore americano - che il 10 novembre 2016, data del verdetto del Tribunale Federale, si era già trasferito da Avellino al Fenerbahce - poiché sarebbe stata avvertita soltanto la Sidigas via mail. Inoltre il referto elettronico che blocca la compilazione della lista dei 12 quando sono commessi errori non ha segnalato alcuna infrazione.