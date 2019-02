Antonello: "Inter esca da momento-no"

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - "Siamo consapevoli che il momento dell'Inter non sia felice, ma la squadra deve uscire da questa situazione, abbiamo le caratteristiche per farlo. Dobbiamo liberarci dalle pressioni, uscire dall'appannamento. Ma siamo terzi, in linea con il nostro obiettivo di entrare ancora in Champions". L'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, richiama la squadra di Spalletti a una pronta reazione dopo le tre sconfitte consecutive: contro Torino, Lazio e Bologna. Poi, durante la presentazione della partnership a tre tra Beretta e i due club, si rivolge direttamente al presidente del Milan, Paolo Scaroni: "Siamo dispiaciuti per i mancati derby in Coppa Italia". Su San Siro, Antonello auspica "tempi brevi". "Vogliamo dare a Milano un impianto all'altezza, siamo fiduciosi e vogliamo proseguire in tempi veloci. Con il Milan abbiamo firmato un protocollo d'intesa e presentato un'idea al Comune. Stiamo pensando a una capienza ridotta, perché la media dei due club è di 60 mila posti e ci sono solo 5-6 partite da sold-out all'anno".