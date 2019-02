Alla Bit 2019 oltre cento destinazioni

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Con circa 1.300 espositori in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo, Bit 2019 - dal 10 al 12 febbraio a Fieramilanocity - punta a consolidare i risultati della 'Revolution' avviata con successo nella scorsa edizione, si arricchisce di contenuti e di nuove proposte di viaggio con le new entry Armenia, Costa Rica, Monaco, Oman, Namibia e Tanzania. La Bit si conferma vetrina importante per promuovere l'unicità della Destinazione Italia, grazie alla presenza delle Regioni, dei più qualificati consorzi ed enti locali, delle località turistiche più note e delle grandi città. Molta attenzione anche nei confronti del turismo europeo: i visitatori (il pubblico nella prima giornata di domenica, e gli operatori professionali per tutti e tre i giorni della rassegna) potranno trovare, insieme alle destinazioni tradizionali, mete emergenti come Polonia, Slovacchia, Albania o Moldavia. Nuove opportunità sono poi rappresentate da destinazioni più lontane come Etiopia, Guatemala e Tanzania.