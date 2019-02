Accordo 'sicurezza integrata' su mezzi

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - E' stato presentato stamani, a Milano, un accordo di collaborazione tra il Comune e l'Azienda Trasporti Milanesi "per prevenire situazioni di degrado, fenomeni di criminalità e presidiare la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico locale". L'accordo è stato firmato nella sede di Atm in via Monte Rosa (dove hanno sede le centrali operative della metropolitana 1,2 e 3 e dei mezzi di superficie) dal comandante della Polizia Locale, Marco Ciacci, e dal direttore generale di Atm, Arrigo Giana, alla presenza del vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e del presidente di Atm, Luca Bianchi.

"Dopo un anno di sperimentazione, siamo ora di fronte a una vera e propria azione integrata - ha detto Scavuzzo, assessore comunale alla Sicurezza - che migliorerà non solo i controlli e la prevenzione dei reati, ma anche la percezione della sicurezza" perché le guardie giurate di Atm e gli agenti della Polizia Locale per il Comune opereranno in divisa (altri nuclei della Locale già lavorano in borghese).