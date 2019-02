Goggia: 'Non mi aspettavo il podio'

(ANSA) - AARE, 5 FEB - Non ero convinta di poter salire sul podio: "Forse non basterà". Sofia Goggia, invece, ce l'ha fatta.

I suoi Mondiali si aprono con una splendida medaglia d'argento in superG, uno splendido risultato in sé, un'impresa considerando che la bergamasca era alla quarta gara della sua stagione, cominciata appena dieci giorni fa a Garmisch dopo tre mesi di stop per la frattura al malleolo peroneale destro. È anche per questo che alla fine Sofia Goggia non può far altro che essere felice: "Ho avuto troppo rispetto nella parte alta, ma c'è da dire che c'era vento e magari non è stato così per tutte. Poi da metà in giù ho dato tutto, è stata una gioia immensa essere su questa pista e in questa gara oggi. Sono troppo felice".