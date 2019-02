Sabato Giornata di Raccolta del Farmaco

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Sono oltre 1100 le farmacie lombarde che hanno aderito all'edizione 2019 della Giornata di Raccolta del Farmaco che si svolgerà sabato. I medicinali raccolti saranno consegnati ai circa 400 enti assistenziali del territorio che poi li doneranno alle persone indigenti.

"Dalla Lombardia è nata questa idea e in Lombardia è cresciuta questa ulteriore dimostrazione di solidarietà che ha origini antichissime: risale infatti all'epoca di Ludovico il Moro la prima raccolta di farmaci destinati ai bisognosi", ha ricordato il presidente della Regione Attilio Fontana durante la presentazione dell'iniziativa a Palazzo Pirelli.

"Consideriamo che con poco possiamo fare molto: basta ad esempio raccogliere le medicine o le confezioni di farmaci lasciate a metà per consentire a chi ne ha bisogno di riutilizzarle. E' un gesto di attenzione e di altruismo", ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, mentre il presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, nel sottolineare l'importanza della giornata di sabato ha ricordato che è possibile donare al Banco Farmaceutico tutti i giorni dell'anno. Nel 2018 la Lombardia si è confermata la Regione in cui sono stati raccolti più farmaci: 110.917 confezioni (pari al 29% del totale), seguita dal Piemonte (47.646 farmaci) e dal Veneto (32.230). Questi medicinali hanno aiutato 139.465 persone assistite dagli enti caritativi, su un 540 mila beneficiari a livello nazionale.

La regione vanta anche per il maggior numero di enti convenzionati con Banco Farmaceutico (382 su 1768) e per il maggior numero di farmacie aderenti (414 solo a Milano).