Ragazzini afgani scoperti in un tir

(ANSA) - MONZA, 5 FEB - Quattro ragazzini afgani sono stati scoperti all'interno del rimorchio di un camion proveniente dalla Croazia, fermo all'area Dogane di Concorezzo (Monza), nella notte tra sabato e domenica scorsa.

I quattro ragazzini, tra i 14 e i 16 anni, hanno raccontato ai carabinieri di essere saliti sul mezzo pesante spontaneamente in Croazia. In discrete condizioni di salute, per decisione della Procura dei Minori di Milano, sono stati collocati in una struttura di accoglienza per minorenni. Indagini per risalire all'origine del loro viaggio e a coloro che potrebbero averli indotti a partire stipati in un tir.