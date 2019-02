Pusher arrestato con 200 dosi di shaboo

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Un filippino di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri, a San Giuliano Milanese (Milano), per spaccio e detenzione di 200 dosi di shaboo, la metanfetamina che ha effetti dieci volte più potenti della cocaina. Alle 17 di ieri i militari della compagnia di San Donato Milanese, competenti in quell'area, hanno notato due filippini in via Emilia mentre si scambiavano qualcosa. Una volta fermati hanno scoperto che il 49enne era il pusher che aveva appena consegnato una dose a un connazionale di 39 anni. Lo spacciatore aveva altre 15 dosi in tasca e durante la perquisizione del suo appartamento, poco distante, sono emersi circa 22 grammi in totale di shaboo. Una quantità sufficiente per confezionare 200 dosi. In casa aveva anche 3.810 euro in contanti.