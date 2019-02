Parvin Asfar alla guida di Sitindustrie

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Parvin Afsar prende la guida della Sitindustrie Valvometal di Valduggia (VC) specializzata nella produzione di valvole tailor-made per impianti energetici. "La nostra è un'azienda di famiglia, la nostra forza sono i legami, il rispetto reciproco. Ho 35 dipendenti, la mia famiglia allargata - commenta la giovane manager (33 anni) - Nonostante una contrazione del prezzo del petrolio, noi siamo rimasti a galla. Ora punto al rilancio, ad un fisiologico ringiovanimento di questa azienda".

La storia del gruppo comincia quando Mahmoud Afsar, dopo la laurea in Ingegneria meccanica, dall'Iran si sposta in Europa, sposa un'italiana e nel '97 fonda la Ital Parts Group e per aumentare la capacità produttiva, acquisisce Sitindutrie Valvometal nel 2012. Parvin, nata a Busto Arsizio, una laurea in Ingegneria industriale nel 2010, ha cominciato subito a lavorare in azienda. Appassionata di moto (guida una 848, una Scrambler Icon Special e una Streetfighter 1098 S Ducati) ma anche arte e fotografia.