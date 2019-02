Centro sociale sequestrato per 2/a volta

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - I carabinieri stanno sequestrando per la seconda volta lo stabile al piano terra di via Manzano 4, nel quartiere Giambellino, a Milano, trasformato da alcuni antagonisti della zona in una sorta di base organizzativa. Già il 13 dicembre i militari avevano posto i sigilli alla struttura in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 militanti accusati di associazione a delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e resistenza a pubblico ufficiale. Tuttavia, nelle settimane successive i sigilli erano stati violati e così si è reso necessario il nuovo intervento dei carabinieri. Al loro arrivo questa mattina non c'era nessuno all'interno. Questa volta il centro sociale occupato sarà murato dai tecnici dell'Aler.