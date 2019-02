A Mara Navarria il premio 'Brera' 2019

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - E' stato assegnato alla campionessa del mondo di sciabola, Mara Navarria, il premio 'Gianni Brera' 2019, destinato ogni anno a personalità del mondo sportivo italiano e internazionale che si sono distinte per l'intensità del loro vissuto e per i risultati raggiunti e giunto quest'anno alla sua 18ma edizione. La 33enne spadista friulana ha ricevuto il premio durante una cerimonia promossa dal circolo culturale I Navigli, che si è svolta al teatro Dal Verme di Milano. Navarria è stata premiata "per la sua storia fatta di dedizione e forza di volontà, che l'ha portata sul tetto del mondo a 33 anni". Nella motivazione del riconoscimento si legge: "Mara Navarria, friulana di Carlino in provincia di Udine, è una delle atlete più forti della grande scuola azzurra di scherma. Con il Gruppo Sportivo Esercito ha vinto e rivinto, ma soprattutto il 22 luglio scorso si è messa al collo la medaglia d'oro nella spada ai mondiali di Wuxi, in Cina. In pedana nessuno ti regala nulla e lei lo sa benissimo".