Sequestrato agente, detenuti denunciati

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Sono stati denunciati in Procura a Milano per sequestro di persona i due detenuti di origine campana che nella casa di Reclusione di Bollate hanno dapprima aggredito un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il reparto di isolamento e, dopo avergli sfilato le chiavi della sezione, lo hanno rinchiuso in una cella per poi cercare di aprire un'altra cella dove era rinchiuso un ex collaboratore di giustizia con cui avevano frizioni, Da quanto è stato riferito i due detenuti, uno dei quali più volte trasferito dai vari istituti in quanto refrattario alle regole, oltre ad essere stati denunciati al pm dalla direzione di Bollate, sono subito finiti sotto consiglio di disciplina.

Per loro sono stati disposti 15 giorni in isolamento. In più, accanto al loro trasferimento in altre strutture, è stato proposto al Dap di applicare ai due il regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis dell'ordinamento penitenziario). Infine è stata aperta un'istruttoria interna su cui vige il riserbo.