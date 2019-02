Pd chiede rimozione manifesto antiaborto

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Il Partito democratico a Palazzo Marino presenterà una mozione per chiedere che venga rimosso il manifesto contro l'aborto, della Associazione Pro Vita e Ora et Labora, che è stato affisso di fronte all'ingresso della clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. "Mi sono informata per capire quale sia stata la procedura di autorizzazione per un manifesto chiaramente crudele e provocatorio sia nei contenuti che nel posizionamento - ha detto in aula la consigliera del Pd, Diana De Marchi -. Si tratta di foto e parole offensive e ricattatorie per chi sta scegliendo, spesso con sofferenza, di abortire".

L'associazione Pro vita "è infatti già stata obbligata dal Consiglio Comunale di Roma alla rimozione dei suoi manifesti anti aborto, perché contengono frasi lesive del rispetto dei diritti e delle libertà individuali - ha concluso -. Per questo chiediamo la rimozione del manifesto per lesione dei diritti e delle libertà individuali sanciti da una legge dello Stato che tutela la maternità consapevole".