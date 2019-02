Marotta: 'Posizione Spalletti è solida'

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Luciano Spalletti è solido sulla panchina nerazzurra e il suo futuro non dipende dal risultato contro il Parma: lo dice l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, parlando a Sky. "Parma decisiva per Spalletti? Assolutamente no. Riconosciamo il momento difficile, ma la posizione di Spalletti è solida". "Mancano 16 partite, ci sono ancora tanti punti a disposizione e siamo terzi in classifica - prosegue l'ad -. È un momento difficile e particolare, c'è una involuzione, ma sono sicuro che Spalletti ci tirerà fuori dalle sabbie mobili. L'incontro di ieri con il tecnico? Un normale confronto come al termine di ogni partita". "Conte? Sono mesi che non lo sento" aggiunge Marotta.

"Spalletti ha un contratto fino al 2021, oggi non c'è nessun presupposto che faccia pensare ad un suo allontanamento. Non ho mai esonerato un allenatore in carriera, Spalletti rimarrà con noi".