Mancini, "Inter può ancora recuperare"

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - ''Stupito dalla crisi dell'Inter? Non mi meraviglia, è il calcio è questo, durante la stagione capitano momenti difficili, i nerazzurri comunque sono ancora terzi in classifica''. Così Roberto Mancini commentando la flessione di risultati e prestazioni da parte della squadra da lui allenata per molto tempo.

''La cosa da fare in periodi del genere è tenere duro - ha proseguito il ct della Nazionale da Coverciano - La stagione è ancora lunga, i punti a disposizione ancora molti. Come hanno recuperate le squadre che le stavano dietro, pure l'Inter può ancora recuperare sul Napoli''.