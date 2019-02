Infarto mentre guida, muore dopo scontro

(ANSA)- VANZAGHELLO (MILANO), 4 FEB - Un uomo di 56 anni è morto a seguito di uno scontro frontale tra due auto a Vanzaghello (Milano), questo pomeriggio.

A quanto emerso Giuseppe Piccione, alla guida della sua Fiat Punto, dopo aver perso il controllo della macchina a seguito di un infarto, ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro l'auto guidata da un 46 enne. Trasportato in ospedale a Legnano (Milano) è deceduto poco dopo.

Il secondo automobilista coinvolto è stato trasportato in elisoccorso e in condizioni gravissime all'ospedale di Varese.