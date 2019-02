Consultori, 750mila euro per formazione

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Aiutare i consultori lombardi a diventare 'centri per la famiglia' è l'obiettivo della delibera da 750 mila euro approvata dalla giunta regionale della Lombardia. Le risorse serviranno a finanziare programmi di formazione per gli operatori, allo scopo di rendere i consultori dei presidi territoriali in grado di informare le famiglie anche sulle diverse misure a sostegno messe in campo dalla Regione, aiutandole a orientarsi e a individuare quale sia la più utile a soddisfare i loro bisogni. "I consultori sono dei presidi multi-professionali di prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale per il singolo, le coppie e la famiglia nelle diverse fasi della vita. Vogliamo che gli operatori conoscano le misure regionali a sostegno della famiglia andando oltre i puri aspetti sanitari" ha spiegato l'assessore alla Famiglia Silvia Piani che ha proposto la delibera di concerto con l'assessore Giulio Gallera.