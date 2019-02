Spalletti: 'Non mi sento sotto esame'

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - ''Non sono sotto esame, anche perché la squadra mi segue ancora. Gli attestati di stima servono a chi è in bilico, nel mio lavoro quotidiano non cambia nulla. Cosa ci manca? Qualcosa nella lotta, gli altri lottano più forte di noi.

Ma i fischi sono giusti, quando si paga il biglietto è giusto ritenere di meritare qualcosa di differente, specie se la squadra si chiama Inter''. Così lì'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo il ko col Bologna. Il problema, secondo Spalletti, è quindi più il carattere che il gioco. ''Siamo intimoriti, ci creiamo dei problemi facilmente. Se non hai un carattere forte come la storia del club e lo stadio, non riesci a reagire. E forse da questo punto di vista noi non abbiamo il massimo''.