Salvini, per Milan 2 punti persi a Roma

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Per me questi sono due punti persi, però quando giochiamo all'Olimpico poi Gattuso si offende quindi non dico niente". Queste le parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'uscita dallo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan. Il vicepremier ha poi aggiunto: "Ma perché Calhanoglu deve giocare 90' minuti? Me lo domando, però non fa niente, non fatemi commentare. Faccio il ministro, non l'allenatore".