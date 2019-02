Razzismo: Curva Nord attacca l'Inter

(ANSA) - MILANO, 3 FEB - Striscioni al contrario e attacco diretto alla società. La Curva Nord dell'Inter torna a San Siro per la prima volta dopo i fatti della gara con il Napoli e reagisce alle accuse, prendendo posizione anche contro lo stesso club nerazzurro. La tifoseria organizzata infatti nella sua 'fanzine' mette nel mirino tutti, dal comportamento dei tribunali nei confronti degli ultras arrestati fino ai giornalisti, ma soprattutto l'Inter, replicando poi il coro 'noi non siamo napoletani' in avvio di partita. 'A noi del razzismo non ce ne frega un bel niente, andiamo allo stadio per tifare i nostri giocatori. Koulibaly per noi è solo un piccolo uomo che ricorre a bugie per lavarsi la coscienza. Fosse stato bianco, giallo o blu ci saremmo comportati alla stessa maniera', conclude la Curva Nord.