Due slavine, chiuso tratto SS 36 Spluga

(ANSA) - MADESIMO (SONDRIO), 3 FEB - La strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa tra Madesimo (Sondrio) e la località Montespluga (dal km 137,300 al km 147), in provincia di Sondrio, a causa di due slavine che hanno interessato il tratto stradale rispettivamente ieri e questa mattina.

Ne ha dato notizia Anas e la conferma si è avuta anche dai carabinieri della Compagnia di Chiavenna (Sondrio) i quali specificano che non ci sono auto coinvolte e neppure feriti.

L'abitato di Madesimo è regolarmente raggiungibile dal versante italiano. Raggiungibili anche gli impianti di sci della località turistica della Valchiavenna. Il personale Anas è presente sul posto per provvedere alla riapertura al traffico al più presto.