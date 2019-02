Due palazzine evacuate per fuga di gas

(ANSA) - SEREGNO (MONZA), 3 FEB - Due palazzine, dove vivono 38 persone, sono state evacuate per una fuga di gas, nella tarda serata di ieri a Seregno (Monza). Dopo alcune telefonate al 112 da parte di diversi condomini, i vigili del fuoco sono intervenuti per un controllo riscontrando una fuga di gas nelle tubature sotto la strada su cui si affacciano i due edifici. Quindici i residenti che sono stati temporaneamente collocati in hotel, mentre gli altri sono stati ospitati da parenti e amici.

I lavori di ripristino della rete gas sono previsti per domani.