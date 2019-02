Tessile punta su connubio con tecnologie

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Le politiche aziendali di innovazione sono ormai una scelta essenziale da realizzare se si vuole restare competitivi in un mercato, e un'Industria 4.0, in forte e veloce trasformazione. Per questo motivo, la collaborazione tra fornitori di tecnologia e manifatturiero è indispensabile. E' il messaggio che arriva dalla filiera del tessile italiana riunita a Cernobbio per la tavola rotonda dedicata all'evoluzione digitale nel settore, organizzata a Villa Erba da Messe Frankfurt Italia, in collaborazione con Acimit e Texclubtec, nell'ambito del percorso di avvicinamento a Sps Italia 2019.

Gli esperti del settore sono tutti d'accordo nel sostenere che "la collaborazione tra fornitori di tecnologia e manifatturiero è indispensabile per cogliere sfide e opportunità". Tuttavia, sviluppare l'innovazione non risulta "sempre facile per via delle necessarie competenze interne e degli investimenti richiesti".