Nuotare nelle acque fredde fa bene

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Nuotare nelle acque fredde può combattere la depressione e aiuta nella riabilitazione fisica, come dimostrano diversi studi e alcune testimonianze personali: è quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapporto acqua e salute. Uno studio, pubblicato sul British Medical Journal, ha analizzato il caso di una donna di 24 anni di nome Sarah con disturbi depressivi dall'età di 17 anni. Dopo la nascita della figlia, Sarah iniziò un programma settimanale di nuoto in acqua all'aperto. I ricercatori - riporta inabottle.it - hanno registrato da subito un miglioramento dell'umore dopo ogni nuotata e una riduzione prolungata e graduale dei sintomi della depressione, con una conseguente riduzione dell'uso dei farmaci, fino ad una totale cessazione.

Un'altra testimonianza sui benefici del nuotare in acqua fredda è stata raccolta dal The Guardian, che ha raccontato la storia di Sara Barnes: i bagni nel lago ghiacciato hanno avuto un effetto rigenerante sulle sue gambe.