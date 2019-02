Neve anche in Valtellina e Valchiavenna

(ANSA) - SONDRIO, 1 FEB - Maltempo in Valtellina e Valchiavenna investite da fitte nevicate anche nelle località di fondovalle. Al momento la Polstrada del Comando provinciale di Sondrio non segnala problemi alla percorribilità delle statali 36 dello Spluga e 38 dello Stelvio.

In azione, in particolare sulle strade a mezza costa sulle montagne, dove le nevicate sono più consistenti, i mezzi spazzaneve e spargisale. I passi alpini sono transitabili con catene o pneumatici da neve. La raccomandazione alla prudenza agli automobilisti, da parte di Anas e Polizia Stradale, è massima per la possibilità di tratti ghiacciati, soprattutto all'uscita delle gallerie.