Le Vibrazioni al Forum per i 20 anni

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Una festa per celebrare 20 anni di storia, ma soprattutto un nuovo inizio: così Le Vibrazioni parlano del concerto che per la prima volta li porterà al Forum di Assago (Milano) il 26 marzo.

"Quando avevamo iniziato noi, il Forum sembrava un obiettivo ambito, dove si vedevano concerti davvero importanti - spiegano Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda - Ora sembra più facile arrivarci, ma per noi è meglio farlo con più di 1000 concerti alle spalle. La cosa strana semmai è chi oggi ci arriva dopo due singoli".

Il concerto del 26 marzo è l'occasione per proporre uno spettacolo più maturo ("Da godere anche da seduti per chi non sarà nel parterre: ormai siamo cresciuti", dice Sarcina).

Previsti diversi ospiti, dei quali l'unico annunciato è finora Pierdavide Carone, che porterà la canzone 'Caramelle' esclusa dal Festival di Sanremo.