Giochi '26, Giorgetti: 'Fatto tutto quanto'

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - "Faccio il tifo per la candidatura Milano-Cortina, il Governo ha dato delle garanzie. Non ha dato le garanzie finanziarie che magari qualcuno sperava o si attendeva, ma sicuramente ha fatto quello che doveva fare.

Confido nella capacità lombarda e veneta di arrivare al risultato". Lo ha sottolineato il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a proposito della cosa per i Giochi invernali 2026. "Non so se la politica influenzi questo tipo di corse, e candidature. Spero di no", ha replicato Giorgetti a chi domandava se alcune prese di posizione del Governo verso altri Paesi europei possano complicare la sfida con Stoccolma. "Mi sembra che la corsa in realtà non sia ancora partita. Le due città sono ai blocchi di partenza, credo che si giocherà moltissimo nei prossimi mesi e negli ultimi giorni", ha osservato ancora il sottosegretario, a margine della consegna del premio dell'Unione italiana tiro a segno.