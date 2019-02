Caccia: governo impugna norme Lombardia

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha deliberato giovedì sera di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Lombardia n. 17 del 4 dicembre 2018, dal titolo "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018". La motivazione, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, è che per il governo "alcune disposizioni in materia di caccia invadono la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

"Purtroppo il Governo è succube di certe associazioni animaliste che poco hanno a che spartire con la tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute, come dimostrato in materia di controllo del cinghiale", replica Federcaccia Lombardia. "Le modifiche non paiono in contrasto con la legge nazionale, di cui sono solo una logica precisazione - sottolinea Lorenzo Bertacchi, vicepresidente Fidc Lombardia.