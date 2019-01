Trasforma alloggi occupati in b&b, preso

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Aveva abbattuto una parete del suo appartamento in piazzale Gabriele Rosa, a Milano, per ricavare un accesso alle due abitazioni accanto e trasformarle in una sorta di bed and breakfast illegale. Per questo un uomo di 58 anni è stato denunciato dalla polizia con l'accusa di occupazione abusiva di un alloggio popolare dell'Aler.

E' stato scoperto grazie alle segnalazioni dei vicini, contrariati per il continuo viavai dall'appartamento. Il 58enne aveva organizzato la casa con una reception e trovava i clienti attraverso annunci online. Aveva disposto nove letti e, secondo quanto riferito da alcune giovani affittuarie, faceva pagare 200 euro al mese. Sono in corso accertamenti anche di natura amministrativa.