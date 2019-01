Terzi: 'Aumento ticket Atm è vietato'

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Sono curiosa di capire quale sarà la strada che intende percorrere il Comune di Milano poiché la legge della Regione è assolutamente chiara, non c'è la possibilità di un aumento delle tariffe, è vietato, se non all'interno di un sistema di tariffazione integrata". È quanto ha ribadito l'assessore lombardo ai Trasporti Claudia Maria Terzi, interpellata sull'intenzione del Comune di Milano di procedere da aprile con l'aumento del prezzo del biglietto Atm da 1,50 a 2 euro.

"Non ho idea di quale possa essere l'escamotage che hanno pensato per bypassare la normativa - ha aggiunto -, vorrei capire prima di tutto cosa intendono fare e, sulla scorta di quello che fanno, faremo le nostre valutazioni anche in termini di risposta ad un'azione che io faccio non solo fatica ad immaginare, ma anche a comprenderne la legittimità".