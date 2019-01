Mezzo pompieri incastrato su binari tram

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Un mezzo dei vigili del fuoco è rimasto incastrato sui binari del tram in viale Regina Giovanna, a Milano, mentre si dirigeva sul luogo di un'emergenza.

È accaduto attorno alle 18.30. Il furgone del servizio Saf (Speleo alpino fluviale) ha imboccato la corsia preferenziale al termine di viale Tunisia, ma l'autista non si è accorto che quel tratto è percorribile solo dai tram. Il mezzo ha percorso circa trenta metri prima di fermarsi. E' stato necessario l'intervento dei colleghi che hanno trainato il furgone in retromarcia fino a riportarlo su corso Buenos Aires. Nessuno ha riportato conseguenze.