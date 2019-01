Gruppo Cap: Top Employers Italia 2019

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha ricevuto la certificazione Top Employers Italia 2019. Il riconoscimento - viene spiegato dalla società - è stato assegnato dal Top Employers Institute, ente globale e indipendente che certifica le eccellenze in ambito HR (risorse umane) analizzando e valutando le migliori aziende attraverso HR Best Practice Survey. "Il benessere delle persone è uno dei capisaldi del nostro impegno quotidiano - sottolinea Alessandro Russo, presidente e ad di Gruppo Cap -. Un elemento che non è solamente una missione verso la cittadinanza, ma dev'essere per prima cosa un principio applicato ai dipendenti che lavorano in azienda. Questo è per noi il primo passo verso un percorso che non si accontenterà più solo di avere processi efficienti di gestione delle risorse umane ma metterà al centro ognuno dei quasi 900 colleghi come talenti unici, ascoltandoli e motivandoli".