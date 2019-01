Celebrato con 2.000 studenti don Bosco

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Nel giorno in cui anche Milano celebra San Giovanni Bosco, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, invita i giovani a non smettere di cercare il "paese felice" e "la felicità" che "non è una fantasia delle fiabe, un'utopia" ma "è la promessa di Dio per chi ascolta la sua voce", ha detto durante la celebrazione del fondatore dei Salesiani in Duomo. Alla Messa in memoria del santo dei ragazzi hanno partecipato quasi 2000 studenti dell'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio del capoluogo lombardo e un migliaio tra insegnanti e genitori.

"Celebrando don Bosco oggi abbiamo un modello di uno che ha percorso la strada per giungere al paese felice con queste indicazioni - ha aggiunto Delpini -. Credere alla promessa di Dio, cercare di essere disponibili verso chi ha bisogno e credere alla potenza trasfigurante della grazia di Dio che fa emergere il bene che c'è in noi".