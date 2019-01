Allenamento e Festival, Tortu a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Allenamenti a Sanremo con vista sul Festival per Filippo Tortu. Il primatista italiano dei 100 metri sarà ospite negli studi "Fuori Sanremo by Lancome", il quartier generale di Radio Italia, grazie ad un accordo con Sprint Academy, la prima scuola in Italia per l'allenamento della velocità e società che ne gestisce i diritti marketing e d'immagine.

Tortu trascorrerà una settimana a Sanremo per allenarsi sotto la guida del padre Salvino, godendo delle buone temperature della riviera e contestualmente - secondo quanto annuncia una nota del suo staff - parteciperà ad alcune delle trasmissioni di Radio Italia per incontrare, conoscere e confrontarsi con i cantanti presenti al Festival.