Allegri, Juve ricordi Bergamo...

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - "Non è una serata da dimenticare. É una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti". Il 3-0 subito a Bergamo in Coppa Italia è una lezione da non scordare per Massimiliano Allegri, amareggiato nel consueto tweet post partita per l'eliminazione della Juventus. Con l'Atalanta è arrivato il primo ko della stagione in Italia, per la Juventus, che sabato sera all'Allianz Stadium affronta il Parma in campionato.