Spalletti, Perisic tratto in inganno

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - ''Perisic ha avuto la personalità di dire una cosa che gli sembrava giusta in quel momento (di voler andare via, ndr), probabilmente però perché tratto in inganno da qualcuno''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza alla vigilia della gara con la Lazio.

''Gli è stata messa a disposizione una cosa importante che l'ha costretto alla tentazione - ha proseguito Spalletti -, sono cose che possono succedere. Ma già oggi era molto differente e diverso da ieri. Se giocherà con la Lazio? Lo vedremo domani.

Tanti giocatori che se ne vogliono andare? È stato solo lui, non è vero che l'hanno chiesto anche Vecino, Miranda e Candreva''.