Open fiber: completato cablaggio Sondrio

(ANSA) - Sondrio, 30 GEN - Al via la nuova rete a banda ultralarga a Sondrio dove Open Fiber ha ultimato il piano di cablaggio della città, collegando più di 10mila unità immobiliari, rispetto alle 8mila previste inizialmente, con un investimento di circa 3 milioni di euro. Ad annunciarlo il sindaco, Marco Scaramellini, e Paolo Visconti, responsabile Network & Operations Area Nord Ovest di Open Fiber, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Palazzo Pretorio, durante la quale sono stati illustrati i dettagli del progetto che ha consegnato al capoluogo della Valtellina una rete di circa 45 chilometri, per un totale di oltre 5mila chilometri di cavi in fibra.

"La presenza di una connessione in fibra è di fondamentale importanza per la nostra comunità, a maggior ragione se si considera che Sondrio sconta un gap infrastrutturale sia per la viabilità stradale sia per quella ferroviaria - evidenzia il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini -