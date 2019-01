Nostalgia al Ciak con Shapiro e Vandelli

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Un tuffo nel passato con uno spirito vigile sul presente: questo hanno proposto ieri sera Shel Shapiro e Maurizio Vandelli nella tappa milanese al Teatro Ciak del loro tour 'Love & Peace'. Fin dall'introduzione animata che richiama la guerra in Vietnam, l'effetto 'macchina del tempo' è assicurato: effetto confermato dalla scaletta che, lungo due ore e mezza, percorre canzoni che hanno dato forma e suono agli anni '60 e non solo (spicca ad esempio la cover di 'Losing My Religion' dei R.E.M.). A partire da 'Che colpa abbiamo noi' Shapiro, Vandelli e la band di cinque elementi si scambiano canzoni, duettano, si aiutano (in particolare, Vandelli accusa una tracheite che però non lo ferma dal cantare e scherzare) e soprattutto snocciolano aneddoti passando in rassegna pezzi come 'Tutta mia la città', 'Un angelo blu', 'Bang bang', e rievocando le collaborazioni con Battisti, Mogol e Dalla.